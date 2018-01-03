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В Бельгии туристка из России погибла после падения на катке в новогоднюю ночь

03.01.2018 - 15:11

Новости Бельгии. Несчастный случай с туристкой из России произошёл на катке в Бельгии в новогоднюю ночь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nieuwsblad, 43-летняя женщина погибла. Катаясь на льду, она поскользнулась, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Придя в себя, пострадавшая отказалась от госпитализации, которую ей предложили медики. На следующее утро россиянку в критическом состоянии доставили в больницу, где она и скончалась.

По словам представителя дипмиссии, посольство РФ в Бельгии помогает оформлять документы семье погибшей.

Осенью 2017 года туристка из России погибла в Доминикане.

Женщина ударилась о дорожный знак – здесь подробнее.

Фото: Jphnyc. Изображение использовано в качестве иллюстрации

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