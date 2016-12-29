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В французском журнале «Шарли Эбдо» появились карикатуры, посвящённые трагедии ТУ-154

29.12.2016 - 12:08

Новости России. Основные поисковые работы на месте крушения российского Ту-154 завершены. Со дна Черного моря подняты второй и третий черные ящики самолета.

Последний разрушен, но подлежит расшифровке, а второй прекрасно сохранился.

Оказалось, что недавние утечки информации, распространяемые агентствами, были недостоверны. Известно уже, что закрылки почти наверняка не были причиной катастрофы. Авиаэксперты указывают, что она станет известна раньше, чем через неделю или две, после тщательного изучения самописцев.

К настоящему моменту на опознание в Москву доставлены 13 тел.

Подняты на поверхность тысячи фрагментов фюзеляжа. Напомним, что в воскресение жертвами крушения  самолета стали 92 человека.

Тем временем, известный своими циничными карикатурами французский журнал «Шарли Эбдо» на эту катастрофу отреагировал вполне ожидаемо. Два рисунка посвященные трагедии Ту-154 появились в последнем номере.

В обоих случаях предметом шутки стал падающий в море самолет,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В французском журнале «Шарли Эбдо» появились карикатуры, посвящённые трагедии ТУ-154
В французском журнале «Шарли Эбдо» появились карикатуры, посвящённые трагедии ТУ-154
Фото. В французском журнале «Шарли Эбдо» появились карикатуры, посвящённые трагедии ТУ-154

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