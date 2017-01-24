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В горах Сочи разыскали двух заблудившихся сноубордистов из Минска

24.01.2017 - 12:57

Новости России. Российские спасатели отыскали в горах под Сочи двух заблудившихся белорусских сноубордистов. Об этом сообщает новостной портал «Кубань 24» со ссылкой на спасательную службу.

Туристов обнаружили на южном склоне хребта Аибга –

их вывели из сложного горного рельефа в безопасный район на территорию горнолыжного курорта «Роза Хутор». Помощь медиков сноубордистам не понадобилась.

Накануне спасатели предупредили гостей и жителей Сочи о возможности схода лавин в связи с непогодой и попросили не выходить в горную местность, во избежание чрезвычайных ситуаций.

Вид с хребта Аибга на северный склон

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