В Хабаровске таксист заставил неоплативших пассажиров «умыться» зеленкой: проводится проверка

Новости России. В Хабаровске таксист заставил девушек-пассажирок умыть лицо зеленкой.

В сети было опубликовано короткое видео, на котором запечатлено, как мужчина просит девушку намазать лицо зеленкой и наливает краситель ей в руки. Рядом стоит ее подруга и прячет свое лицо, которое уже зеленого цвета. На ролике также можно заметить парня, который стоит спиной к камере, но его руки испачканы зеленкой. Несколько человек снимали происходящее на камеру.

Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале вХабаровске

Предположительно, у пассажиров не было денег на оплату проезда. На видео слышно, что у компании спрашивают, почему она ехала без денег. Действия девушки, которую снимали на видео, комментировали. Например, советовали «натирать и не лениться».

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ, правоохранительные органы начали доследственную проверку необычного случая, потому что на видео есть признаки противоправных действий.

Личности участников инцидента устанавливаются.

При неправильном использовании раствора зеленки можно получить сильные химические ожоги.