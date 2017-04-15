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В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек

15.04.2017 - 15:59

Новости России. В Красноярском крае России на отколовшейся льдине унесло около 50 рыбаков. Инцидент произошел на водохранилище Березовской ГРЭС.

Площадь льдины – 1000 на 500 метров, однако она слишком хрупкая.

И могла в любой момент начать раскалываться прямо под ногами людей.

На данный момент спасательные работы уже завершены. В них были задействованы 56 человек и 21 единица техники (в том числе 9 плавсредств).

Вместо предполагаемых 50 человек на льдине оказалось 118, 15 из них - дети.

В ходе операции никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек

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