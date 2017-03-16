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В Москве открылась «Минская» станция метро

16.03.2017 - 20:53

Новости Беларуси. Станция метро «Минская» открылась в Москве. Она вошла в состав нового участка Калининско-Солнцевской линии.

Расположена подземная трасса между Парком Победы и Матвеевским лесом.

В дизайне станции преобладают темно-серые и красные тона. На колоннах изображена военная техника и символичные цифры «45». Такая тематика в оформлении не случайна.

Рядом расположена открытая площадка Музея ВОВ.

На строительстве этого участка метро работали белорусские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве открылась «Минская» станция метро

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