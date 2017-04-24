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В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года

24.04.2017 - 18:57

Новости России. Казимир Лиске выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла в Москве. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Казимиру было 33 года. Знакомые актера рассказывают, что у Лиске было много творческих планов. Они уверены: гибель Казимира – трагическая случайность.



Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном на постсоветском пространстве сериале «Интерны». В его фильмографии – роли в сериалах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой». 

По информации российских изданий, в Москве мужчина жил с женой и ребенком.

Казимир Лиске

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