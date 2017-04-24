В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года

Новости России. Казимир Лиске выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла в Москве. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.



Казимиру было 33 года. Знакомые актера рассказывают, что у Лиске было много творческих планов. Они уверены: гибель Казимира – трагическая случайность.







Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном на постсоветском пространстве сериале «Интерны». В его фильмографии – роли в сериалах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой».



По информации российских изданий, в Москве мужчина жил с женой и ребенком.