новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Москве скончался Народный артист СССР Зураб Соткилава

18.09.2017 - 11:09

Новости России. В Москве скончался Народный артист СССР и звезда мировой оперной сцены Зураб Соткилава. Ему было 80 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина, оперный певец умер в Москве после тяжелой болезни, с которой он боролся до конца.

Зураб Соткилава несколько лет боролся со злокачественной опухолью поджелудочной железы. Ее у артиста диагностировали в 2015 году.

Соткилава родился в Сухуми. Профессионально занимался футболом, но из-за травмы ему пришлось оставить спорт и поступить в консерваторию. Оперный певец являлся солистом Большого театра более сорока лет – с 1974 года.

Фото: instagram.com/vozrastpesne

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Честер Беннингтон
«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти
Рада Змихновская
«Лучистая, звонкоголосая, космическая»: коллеги скорбят о смерти экс-солистки группы Банд'Эрос
Фото: кадр из клипа «Коламбия Пикчерз не представляет»
От кровоизлияния в мозг умерла бывшая участница группы Банд'Эрос
Фото: instagram.com/simona280
Не стоит искать правду в соцсетях: Анфиса Чехова о Стелле Барановской и ее решении
Фото: instagram.com/katyagordon
«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака
Фото: instagram.com/dmitri_kogan
«Я сегодня даже заплакал»: Максим Фадеев скорбит о смерти скрипача Дмитрия Когана
Дмитрий Коган © Александра Мудрац/TACC
Скончался скрипач Дмитрий Коган, ему было 38 лет
Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru