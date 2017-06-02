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В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад

02.06.2017 - 15:45

Новости России. Снег в июне расстроил москвичей и гостей столицы. Пользователи социальных сетей иронизируют: «лето больше не придет». В шутку июнь они уже назвали «июбрем».

«Что с погодой в Москве?»

«А из нашего окна снегопад июньский виден…»

Июньский снег в России: что говорят синоптики (здесь подробнее).

«Снова Новый год»

«Шел второй день лета»

«Снег в июне? Почему бы и нет?»

«Июбрь»

«На градуснике +5 градусов»

«Лето! Где ты ходишь?»

«Июнь удивляет»

«С началом лета, москвичи!»

Синоптики Беларуси: лето будет немного теплее обычного, осадков ожидается меньше нормы (здесь подробнее).

Источник фото: instagram.com/uliasemenova2110/

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