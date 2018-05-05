В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов

Новости России. Пострадали трое силовиков. Инцидент произошел вечером 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После атаки нападавший скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в квартире. На место прибыли сотрудники спецназа ФСБ России. Жильцов эвакуировали. На предложение сдаться злоумышленник открыл огонь из автоматического ружья.

Личность нападавшего выясняется. Во время операции он был ликвидирован. Отметим, ранее в ФСБ заявили о задержании в Ярославле членов террористической организации «Исламское государство».