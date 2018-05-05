﻿ В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов

05.05.2018 - 19:46

Новости России. Пострадали трое силовиков. Инцидент произошел вечером 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После атаки нападавший скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в квартире. На место прибыли сотрудники спецназа ФСБ России. Жильцов эвакуировали. На предложение сдаться злоумышленник открыл огонь из автоматического ружья.

Личность нападавшего выясняется. Во время операции он был ликвидирован. Отметим, ранее в ФСБ заявили о задержании в Ярославле членов террористической организации «Исламское государство».

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Великобритании расследуют обстоятельства стрельбы на Камберленд-роуд. Что известно?
В Великобритании расследуют обстоятельства стрельбы на Камберленд-роуд. Что известно?
Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии
Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии
Полиция Германии застрелила мужчину, напавшего на прохожих в городе Фульда
Полиция Германии застрелила мужчину, напавшего на прохожих в городе Фульда
В Мексике неизвестные расстреляли посетителей кафе: погибли 6 человек, более 20 – получили ранения
В Мексике неизвестные расстреляли посетителей кафе: погибли 6 человек, более 20 – получили ранения
В Киеве пьяный мужчина поссорился с женой и устроил стрельбу в кафе
В Киеве пьяный мужчина поссорился с женой и устроил стрельбу в кафе
В Мексике шесть человек погибли в перестрелке: 10 человек открыли стрельбу в ресторане
В Мексике шесть человек погибли в перестрелке: 10 человек открыли стрельбу в ресторане
Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике
Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике
Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим
Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим
Все новости по теме Стрельба
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru