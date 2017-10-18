новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В новогодние праздники жители России будут отдыхать 10 дней

18.10.2017 - 14:11

Новости России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в России в 2018 году.

По информации на сайте правительства РФ, новогодние каникулы будут длиться 10 дней – с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 года. В соответствии с документом выходные суббота и воскресенье 6 и 7 января переносятся на 9 марта и 2 мая.

А выходной день 28 апреля переносится на 30 апреля, 9 июня – на 11 июня, 29 декабря – на 31 декабря.

Кроме длинных новогодних выходных, жителей России ждет трёхдневный отдых в честь Дня защитника Отечества – с 23 по 25 февраля, четыре выходных в связи с Международным женским днем – с 8 по 11 марта.

Выходные в майские праздники продлятся с 29 апреля по 2 мая. Еще один выходной будет 9 мая.

Летом три нерабочих дня будут с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России. А в ноябре с 3 по 5 ноября, когда будет отмечаться День народного единства.

Утвержден календарь выходных дней в России на 2018 год

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Белорусские машиностроители отмечают профессиональный праздник 24 сентября
Белорусские машиностроители отмечают профессиональный праздник 24 сентября
Армения отмечает 26-ю годовщину независимости 21 сентября
Армения отмечает 26-ю годовщину независимости 21 сентября
Сотрудники Комитета судебных экспертиз принесли торжественную присягу 20 сентября
Сотрудники Комитета судебных экспертиз принесли торжественную присягу 20 сентября
«Всем горожанам и гостям понравится»: Гродно готовится отметить 889-летие
«Всем горожанам и гостям понравится»: Гродно готовится отметить 889-летие
Каковы условия труда у горняков и исчисляются ли их зарплаты миллионами: репортаж из-под земли к Дню шахтера
Каковы условия труда у горняков и исчисляются ли их зарплаты миллионами: репортаж из-под земли к Дню шахтера
Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник
Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник
«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199
«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru