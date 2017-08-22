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В Подмосковье мужчине ампутировали руку после укуса верблюда

22.08.2017 - 18:30

Новости России. Мужчина в Подмосковье потерял руку из-за укуса верблюда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД, рука была ампутирована после укуса животного.

Телеканал РЕН ТВ добавляет, что пострадавший был хозяином верблюда. По предварительной и неподтвержденной информации, рука ампутирована по локоть. 

Мужчина госпитализирован. По данному инциденту проводится проверка. Устанавливаются причины происшествия.

Напомним, в середине августа в Минске ребенка укусила гадюка. Инцидент произошел около подъезда жилого дома. Врач отметил, что

«В пределах города на моей практике укусов змей к нам не поступало. Впервые за 20 лет я вижу такое» – здесь подробнее.

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