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В Подольске ликвидирован пожар. Его устранением занимались 77 человек

03.02.2018 - 15:06

Новости России. Вечером второго февраля в Подольске начался пожар.

По сведениям ГУ МЧС России по Московской области, в здании загорелся полиэтилен на площади в 500 квадратных метров.

Вызов поступил после шести вечера. В 21:20 распространение огня было ограничено, а к полдесятому было ликвидировано открытое горение. На следующий день в 00:30 пожар потушили. По имеющимся данным, людей в здании не было.

Уровень вредных веществ, выделившихся во время горения полиэтилена, не представляет опасности. Устранением пожара занимались 77 человек.

В январе под Саратовом произошёл пожар.

Огонь распространился на 1000 квадратных метров – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/MchsRussia

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