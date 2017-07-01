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В результате непогоды в России погибли 2 человека

01.07.2017 - 16:29

Новости России. В Центральной России устраняют последствия непогоды.

В списке погибших 2 человека, более 20 пострадали,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Многие госпитализированы. Ураганный ветер ломал деревья.

В некоторых районах были зафиксированы воронки торнадо.

Без электричества остались порядка 90 тысяч человек. В пострадавших населенных пунктах идут масштабные восстановительные работы.

А Московский регион накануне накрыли тропические ливни, установив абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Столичная метео-станция зафиксировала 53 миллиметра осадков.

Из-за подтоплений и сильных ветров в московских аэропортах отменены или задержаны почти 500 рейсов. 

Из-за подтоплений и сильных ветров в московских аэропортах отменены или задержаны почти 500 рейсов

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