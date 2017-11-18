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В результате снегопада во Владивостоке менее чем за сутки произошло 350 аварий

18.11.2017 - 18:08

Новости России. В российском Владивостоке снегопад привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее чем за сутки в городе произошло почти три с половиной сотни ДТП. Есть пострадавшие. Пробки во Владивостоке оценивают в 10 баллов.

Водителей просят не пользоваться личным транспортом. Некоторые трассы и вовсе закрыли для проезда.

Запрещен въезд в город большегрузным автомобилям. Из-за большого количества ДТП прокуратура начала проверку соответствующих служб.

Уже известно, что половина снегоуборочной техники не была готова к работе.

В результате снегопада во Владивостоке менее чем за сутки произошло 350 аварий

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