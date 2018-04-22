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В России 12-летняя девочка стала жертвой бури

22.04.2018 - 14:38

Новости России. Непогода накануне обрушилась и на центральную часть России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буря, которая сопровождалась почти ураганным ветром, с легкостью опрокидывала рекламные щиты и ломала деревья. От падения строительной будки погиб мужчина. Жертвой непогоды стала и 12-летняя девочка, на нее упал мусорный контейнер.

Ураган нарушил работу и московских аэропортов. Десятки рейсов были задержаны. Шесть самолетов, которые направлялись в столицу России, приземлились в других городах.

На данный момент для ликвидации последствий шторма брошены все силы. В авральном режиме работают энергетики. Без электричества в Центральном регионе России остаётся около 40 тысяч человек.

В России 12-летняя девочка стала жертвой бури

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