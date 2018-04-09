В России 800 человек пострадали от укусов клещей

Новости России. Сезон начался: в России с 15 марта от укусов клещей пострадали свыше 800 человек. Почти половина из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи зафиксированы в 35 субъектах страны. Проведённые исследования показали, что лишь одно насекомое было переносчиком инфекции.

В связи с активностью членистоногих Роспотребнадзор проводит ряд различных мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости. В нескольких областях уже провели специальную обработку на площади более 215 гектаров. За год планируется покрыть площадь в 93 тысяч гектаров.