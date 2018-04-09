﻿ В России 800 человек пострадали от укусов клещей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В России 800 человек пострадали от укусов клещей

09.04.2018 - 18:36

Новости России. Сезон начался: в России с 15 марта от укусов клещей пострадали свыше 800 человек. Почти половина из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи зафиксированы в 35 субъектах страны. Проведённые исследования показали, что лишь одно насекомое было переносчиком инфекции.

В связи с активностью членистоногих Роспотребнадзор проводит ряд различных мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости. В нескольких областях уже провели специальную обработку на площади более 215 гектаров. За год планируется покрыть площадь в 93 тысяч гектаров.

В России 800 человек пострадали от укусов клещей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Подзарядка». Комплекс упражнений для ягодиц
«Подзарядка». Комплекс упражнений для трицепса
«Подзарядка». Как правильно наклоняться на прямых ногах с грифом?
Как правильно выбрать подушку для комфортного сна: какой наполнитель лучше? Разбираемся со специалистами
«Подзарядка». Как правильно делать планку?
Здоровые советы. Что делать при повышенном давлении
«Подзарядка». Упражнение для ягодичных мышц
«Подзарядка». Упражнение для грудных мышц
Все новости по теме Здоровье
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru