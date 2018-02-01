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В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде в день президентских выборов

01.02.2018 - 14:45

Новости России. Сотрудники службы безопасности России ликвидировали злоумышленника, готовившего нападение в Нижнем Новгороде в день президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит. В его квартире специалисты обнаружили оружие, боеприпасы, бомбу большой мощности, а также детали для создания еще нескольких взрывных устройств.

По информации правоохранителей, мужчина был участником террористической организации.

В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде в день президентских выборов
В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
Фото. В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
Фото. В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
Фото. В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде
Фото. В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде

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