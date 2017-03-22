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В России планируют ввести платежи на обязательное медицинское страхование для граждан, которые не зарегистрированы на бирже труда

22.03.2017 - 19:30

Новости России. В российском парламенте обсуждают возможность введения платежей с безработных россиян, в частности, на обязательное медицинское страхование.

Речь о трудоспособных гражданах, которые не зарегистрированы на бирже труда.

Тех, кто может работать, но не делает этого. А возможно, работает по теневым схемам.

Таких «уклонистов» в России 15 миллионов человек.

Убыток оценивают в полтриллиона российских рублей. 

Глава правительства Дмитрий Медведев ранее заявлял, что данная мера – отнюдь не требование денег с неработающих.

Это вовлечение в платежную систему за соцуслуги людей, которые за них не платят,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России планируют ввести платежи на обязательное медицинское страхование для граждан, которые не зарегистрированы на бирже труда

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