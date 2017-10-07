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В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области

07.10.2017 - 21:03

Новости России. Опознание жертв смертельного ДТП проходит во Владимирской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известны имена почти всех из 17 погибших. В основном это граждане Узбекистана. Напомню, в ночь на пятницу на железнодорожном переезде заглох пассажирский автобус. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые пассажиры вышли и попытались столкнуть автобус с путей, но безуспешно.

Машинист поезда заметил живое препятствие. Тормозной путь превысил 700 метров, но даже не смотря на то, что он снизил скорость, состав буквально разорвал автобус. В тот момент в нем все еще находились люди. По факту ДТП возбуждено уже второе уголовное дело.

В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области

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