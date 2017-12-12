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В России задержаны террористы, готовившие нападение во время новогодних праздников

12.12.2017 - 15:08

Новости России. Участников террористической группировки задержали спецслужбы России. По оперативным данным, они планировали нападения во время новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Все задержанные – выходцы из стран Центральной Азии. При обыске в домах полиция обнаружила подозреваемых, были обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию по производству бомб. Вероятнее всего, готовились нападения с участием смертников во время праздников в Москве, а также в период президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

В России задержаны террористы, готовившие нападение во время новогодних праздников

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