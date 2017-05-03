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В российском детском лагере отравились около 90 человек

03.05.2017 - 20:49

Новости России. Массовое отравление в детском лагере «Дружба» под российским Ижевском. С симптомами норо- и ротавируса госпитализированы около 90 человек. Большинство – подростки, которые приехали на чемпионат страны по игре «Что? Где? Когда?».

Все пострадавшие посетили столовую. А вскоре почувствовали себя плохо: тошнота, рвота, расстройство желудка, высокая температура. Причиной всего этого стали грубые нарушения санитарных правил. Сейчас работа лагеря приостановлена, столовая закрыта. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российском детском лагере отравились около 90 человек

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