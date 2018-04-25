﻿ В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса

25.04.2018 - 19:55

Новости России. Режим чрезвычайного положения введен в России: площадь лесных пожаров в тайге увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнём охвачено уже более 90 тысяч гектаров леса. Пожарные борются с огненной стихией в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Амурской области. Здесь горит Хинганский государственный заповедник.

К тушению привлечена гражданская авиация. Ситуация осложняется сильным ветром, который раздувает пламя. Причина большинства возгораний – человеческий фактор.

В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
Пожар на нелегальной станции по добыче нефти в Индонезии: погибли более 15 человек
Пожар на нелегальной станции по добыче нефти в Индонезии: погибли более 15 человек
В Китае на пожаре в караоке-баре погибли 18 человек. Основная версия – поджог
Фото: Брестское ОУМЧС
В центре Бреста сгорело здание. Его собирались снести
Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы в связи с повышенной пожароопасностью
Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы в связи с повышенной пожароопасностью
Фото: Брестское ОУМЧС
На пожаре в Пинском районе погибли мать и сын
Лесные пожары охватили районы Гомельской и Минской областей: сильный ветер способствует распространению огня
Лесные пожары охватили районы Гомельской и Минской областей: сильный ветер способствует распространению огня
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru