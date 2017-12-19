В сети появилось видео момента крушения самолета АН-2 в России

Новости России. Для расследования причин крушения АН-2 на севере России создана специальная комиссия. В команду вошли эксперты Межгосударственного авиационного комитета и представители Росавиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент основная версия трагедии – техническая неисправность.

Днем 19 декабря самолет, на борту которого находились 15 человек, при наборе высоты дал крен и упал на территорию аэропорта Ненецкого автономного округа. Жертвами катастрофы стали четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 13 пассажиров.