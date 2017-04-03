Новости России. В связи с взрывом в метро Санкт-Петербурга открыта горячая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прояснить судьбу близких, находящихся в этом городе, можно по номеру телефона, который вы видите ниже.
Новости России. В связи с взрывом в метро Санкт-Петербурга открыта горячая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прояснить судьбу близких, находящихся в этом городе, можно по номеру телефона, который вы видите ниже.
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