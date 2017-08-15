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В Туле водитель припарковал машину наверху двух автомобилей и скрылся

15.08.2017 - 15:48

Новости России. 13 августа в городе Тула произошло не совсем обычная авария. Автомобиль Lexus был припаркован наверху двух автомобилей.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел рано утром. Водитель наехал на цветочную клумбу и протаранил две машины.

Фото: Роман Авдеев, vk.com/id160102827

Очевидец:
Автомобиль подбросило и он, протаранив и подмяв под себя припаркованный «KIA», приземлился на крышу стоящего за ним «Opel», проломив последнему крышу и залив маслом весь салон.

Фото: Роман Авдеев, vk.com/id160102827

Водителю удалось скрыться до приезда правоохранительных органов. Несколько очевидцев аварии погнались за виновником, но не смогли его догнать.

Фото: Роман Авдеев, vk.com/id160102827

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Фото: Роман Авдеев, vk.com/id160102827

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