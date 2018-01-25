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В Японском море пропало рыболовецкое судно, на борту которого было 20 жителей Сахалина

25.01.2018 - 11:59

Новости Японии. В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту было более 20 жителей Сахалина.

Оно шло из Южной Кореи и перестало выходить на связь в Приморье, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. На месте предполагаемого кораблекрушения работают местные спасательные команды – на двух кораблях и вертолетах. Однако начать полноценную поисково-спасательную операцию пока невозможно из-за сильного шторма. Найдены лишь два спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В Японском море пропало рыболовецкое судно, на борту которого было 20 жителей Сахалина

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