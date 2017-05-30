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Видеофакт: из океанариума во Владивостоке сбежал 12-килограммовый осьминог

30.05.2017 - 17:35

Новости России. Гигантский осьминог устроил переполох во Владивостоке. Он сбежал из аквариума в Приморском океанариуме. По словам сотрудников, осьминог своими щупальцами смог сдвинуть сетку с небольшого отверстия и буквально просочился в него. Беглец успел пробраться в соседнее помещение.

Моллюска вернули на место, к счастью, он не пострадал.

Несколько лет назад не на шутку испугались жители Ванкувера. Удивленные операторы службы спасения приняли десятки звонков от испуганных горожан, которые заявляли, что на мусоровозе по городским улицам катается медведь. Мишка вцепился в грузовик мертвой хваткой (подробности этой истории здесь).

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