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Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского

22.11.2017 - 14:31

Новости России. 22 ноября не стало народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печальная новость пришла из Лондона, где певец провел последние месяцы жизни.

Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

На современной оперной сцене Хворостовский был одним из самых ярких и известных артистов. Его концерты проходили с аншлагом, а зрители встречали маэстро стоя. Драматичный баритон и проникновенное исполнение – он проживал на сцене каждую композицию. А когда пел о любви, в зале не оставалось равнодушных.

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В 2015 у артиста диагностировали опухоль мозга. Несколько раз он отменял гастроли из-за курсов лечения, но вновь возвращался на сцену. Хворостовский не терял надежды, что сумеет побороть свою болезнь. В одном из последних интервью он сообщил, что остается полон сил и оптимизма. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни на 56 году.

Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского

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