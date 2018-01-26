«Конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа». Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК

Шорт-трекист Виктор Ан, которого не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенечане, написал открытое письмо президенту МОК.

Текст обращения спортсмена был опубликован на сайте Союза конькобежцев России. Нынешние Игры должны были стать для спортсмена пятыми в карьере – первый раз на Олимпиаде Ан выступил в 2002 году.

По словам шорт-трекиста, ОИ-2018 должны были стать в его карьере «особенными».

Виктор Ан:

За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.

Фото: vk.com/an_victor

По его словам, он ни разу не дал усомниться в чистоте своих титулов и соблюдал антидопинговое законодательство. Ан также выполнил условия отбора на Игры, однако комиссия МОК все равно не допустила его до участия в соревновании.

Виктор Ан:

Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.

Спортсмена возмущает, что причина его недопуска не названа. Ан отмечает, что этот вердикт стал причиной недоверия к нему со стороны МОК и спортсиной общественности.

Фото: vk.com/an_victor

Виктор Ан надеется, что причину все же огласят, потому что он хочет отстоять свою честь и достоинство, и что доверие болельщиков и соперников не будет потеряно из-за ситуации, в которой нет доказательств его вины.

На нынешнюю Олимпиаду также не были допущены некоторые российские фигуристы.