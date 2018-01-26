﻿ «Конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа». Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа». Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК

26.01.2018 - 15:19

Шорт-трекист Виктор Ан, которого не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенечане, написал открытое письмо президенту МОК.

Текст обращения спортсмена был опубликован на сайте Союза конькобежцев России. Нынешние Игры должны были стать для спортсмена пятыми в карьере – первый раз на Олимпиаде Ан выступил в 2002 году.

По словам шорт-трекиста, ОИ-2018 должны были стать в его карьере «особенными».

Виктор Ан:
За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.

Шипулин, Устюгов, Ан. Ведущих российских спортсменов не пустили на ОИ-2018

Фото: vk.com/an_victor

По его словам, он ни разу не дал усомниться в чистоте своих титулов и соблюдал антидопинговое законодательство. Ан также выполнил условия отбора на Игры, однако комиссия МОК все равно не допустила его до участия в соревновании.

Виктор Ан:
Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.

Спортсмена возмущает, что причина его недопуска не названа. Ан отмечает, что этот вердикт стал причиной недоверия к нему со стороны МОК и спортсиной общественности.

Фото: vk.com/an_victor

Виктор Ан надеется, что причину все же огласят, потому что он хочет отстоять свою честь и достоинство, и что доверие болельщиков и соперников не будет потеряно из-за ситуации, в которой нет доказательств его вины.

На нынешнюю Олимпиаду также не были допущены некоторые российские фигуристы.

МОК не объяснил причины недопуска спортсменов – здесь подробнее.

Фото: vk.com/an_victor

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: BERIT ROALD, NTB SCANPIX
БФБ направила в МОК заявку о включении Уле-Эйнера Бьорндалена в тренерский штаб‍
Фото: Reuters
«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси
ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях
ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях
«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев
«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев
«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018
«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018
Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой
Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой
Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню
Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню
Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы
Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы
Все новости по теме Зимняя Олимпиада – 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru