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Владимир Машков предложил переименовать театр «Табакерка»

24.04.2018 - 12:17

Новости России. Владимир Машков – художественный руководитель «Табакерки» – предложил сменить название театра.

По информации РИА Новости, Машков предложил переименовать учреждение в «Театр Олега Табакова».

Владимир Машков:
Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ – «Театр Олега Табакова».

Сейчас официальное название театра – «Московский театр под руководством Олега Табакова». Актера не стало 12 марта. Он скончался после продолжительной болезни. После смерти Табакова театр возглавил один из его учеников – Владимир Машков.

23 апреля он приступил к своим обязанностям – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/teatr_tabakova

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