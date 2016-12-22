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Внук Иосифа Сталина скончался в Москве, его тело нашли на улице

22.12.2016 - 18:16

Новости России. Евгений Джугашвили скончался в Москве. Ему было 80 лет.

Смерть мужчины агентству РИА Новости подтвердили в справочной службе скорой помощи.

По информации Life, он умер на улице в Москве. Прохожие нашли мужчину возле дома без сознания, вызвали скорую.

Евгений Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда. Также он снялся в ряде фильмов о Сталине.

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Евгений Джугашвили

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