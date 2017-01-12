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Водитель иномарки не уступила дорогу «скорой», из-за чего врачи не успели спасти 21-летнего парня

12.01.2017 - 13:44

Новости России. Шокирующая история на Камчатке обрастает новыми подробностями. Врачи скорой помощи

не смогли спасти жизнь 21-летнего молодого человека из-за конфликта на дороге.

Сообщение, опубликованное на сайте Следственного комитета Российской Федерации:
В какой-то момент 21-летнему мужчине стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть молодого человека. Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи.

Женщина за рулем иномарки отказалась уступать дорогу скорой.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент. За рулем находится девушка, на пассажирском месте – мужчина. На заднем фоне слышен голос водителя скорой: «Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали».

В какой-то момент, это уже со слов медперсонала, пассажир легковушки вышел из салона, ругался матом, угрожал медикам и запрыгивал на капот скорой. Пока на место происшествия прибыла полиция, машина успела скрыться.

Судмедэксперты выясняют, был ли шанс спасти человека. 

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