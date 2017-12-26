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Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят на встрече лидеров стран СНГ 26 декабря в Москве

26.12.2017 - 09:33

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств, которая пройдет в Москве. Эту информация подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече предполагается подведести итоги в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях. Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. За годы существования СНГ было проведено 60 саммитов и подписано более 800 документов.

Напомним, что с 1 января 2018 года председательствовать в СНГ будет Таджикистан. 

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят на встрече лидеров стран СНГ 26 декабря в Москве

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