новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым

25.09.2017 - 12:13

Новости России. Следственный комитет предъявил дочери вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева обвинение в убийстве собственного отца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 22 сентября супруга 78-летнего спортсмена сообщила, что Толмачев не выходит на связь больше недели. Сотрудники полиции прибыли в квартиру хоккеиста и обнаружили там его тело, накрытое брезентом.

На теле мужчины были обнаружены семь колото-резаных ран.

По факту смерти хоккеиста возбуждено уголовное дело. 55-летней дочери Виктора Толмачева предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Толмачев становился чемпионом СССР в составе команды московского ЦСКА в 1963-1966 годах. После его ухода в «Химик» его место занял Владислав Третьяк. За национальную сборную СССР Толмачев сыграл 10 матчей.

Изображение из открытых источников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Генконсульство решает вопрос о возвращении на родину тела брестчанина, убитого в Турции
Генконсульство решает вопрос о возвращении на родину тела брестчанина, убитого в Турции
Фото: Следственный комитет
В Гродненском районе во время пожара в сарае погиб мужчина: в поджоге подозревается его сын
Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки
Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки
Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами
трагедия в деревне Амховая-1 произошла весной этого года
Вынесен приговор мужчине, который до смерти избил 4-летнюю девочку
Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске
Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске
Человек в маске ночью убил девушку ножом возле школы в Минске
Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке
Все новости по теме Убийство, Беларусь-Турция
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru