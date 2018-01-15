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Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе

15.01.2018 - 13:28

Новости России. Стали известны подробности происшествия в пермской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента в этом российском городе пострадали ребята и преподаватель. Сразу после случившегося речь шла о нападении, которое совершили на школу двое неизвестных в маске.

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня (подробности).

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Позже выяснилось: поножовщину устроили бывший ученик и нынешний десятиклассник. Конфликт разгорался в коридоре. В драке парни ввалились в кабинет, где занимался 4-й класс. По словам очевидцев, злоумышленники были ранены. Вмешались преподаватели и школьники.

По уточненным данным, в результате конфликта пострадали 15 человек, все они госпитализированы. Учительница и 16-летние зачинщики в тяжелом состоянии. 

Следственные органы России возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе

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