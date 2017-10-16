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Вызов скорой актеру Марьянову отменили через четыре минуты – Минздрав РФ

16.10.2017 - 15:17

Новости России. Вызов машины скорой помощи, которая должна была приехать к актеру Дмитрию Марьянову, отменили через четыре минуты.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области, диспетчер получил вызов в 19.03, а в 19.07 его отменили по телефону.

По информации ведомства, сейчас идет служебная проверка. Первые итоги будут озвучены позже.

Напомним, 15 октября в Подмосковье скоропостижно скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Ему было 47 лет. Марьянова повезли в больницу на личном автомобиле, но актер скончался в дороге.

Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб (подробности здесь).

Друзья, коллеги и поклонники актера не могут поверить в его смерть. Они вспоминают Марьянова как доброго, отзывчивого и искреннего человека.

«Спасибо и прости, Марьянов» – здесь подробнее.

Дмитрий Марьянов. Фото: instagram.com/liliya_magnoliya

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