Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие

Новости России. В переходе у станции метро «Коломенская» в Москве прогремел взрыв. Как сообщают российские издания, взорвался газовый баллон.
По последним данным, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Следственный комитет России:
В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения.
Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве (здесь подробнее).
В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что метро работает в штатном режиме.
Кто понесет ответственность за случившееся, еще предстоит выяснить.
Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.