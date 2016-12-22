Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие

Новости России. В переходе у станции метро «Коломенская» в Москве прогремел взрыв. Как сообщают российские издания, взорвался газовый баллон.

По последним данным, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.



Следственный комитет России:

В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения.

Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве (здесь подробнее).

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что метро работает в штатном режиме.





Кто понесет ответственность за случившееся, еще предстоит выяснить.