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Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие

22.12.2016 - 11:34

Новости России. В переходе у станции метро «Коломенская» в Москве прогремел взрыв. Как сообщают российские издания, взорвался газовый баллон.

По последним данным, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет России:
В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения.

Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве (здесь подробнее).

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве отметили, что метро работает в штатном режиме.

Кто понесет ответственность за случившееся, еще предстоит выяснить.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.

Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Фото. Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Фото. Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Фото. Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Источник: Владимир Сухарев/YouTube
Фото. Источник: Владимир Сухарев/YouTube

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