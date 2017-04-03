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Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обнаружено на станции «Площадь Восстания» в Петербурге

03.04.2017 - 20:22

Новости России. Информация о взрыве в метро Санкт-Петербурга. К этому моменту известно, что бомба сработала в третьем вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Правоохранители обнародовали фото предполагаемого исполнителя.

По словам очевидцев, мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел. Еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обнаружено на станции «Площадь Восстания». Его удалось обезвредить.

По заявлению министра здравоохранения России, взрыв унес жизни 10 человек.

7 погибли на месте, еще трое позже скончались в больнице.

Количество раненых составило 47, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

По информации белорусских дипломатов в Санкт-Петербурге, наших соотечественников среди пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Петрович, первый секретарь отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге:
По информации на данный момент списки погибших и пострадавших уточняются. По мере поступления информации отделение посольства будет проинформировано, в том числе и относительно находящихся среди пострадавших или погибших граждан Республики Беларусь.

На данный момент Центр управления кризисных ситуаций не располагает информацией о гражданстве пострадавших и погибших.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге

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