﻿ «Я абсолютно счастлив»: в свой День рождения Маликов рассказал о рождении сына | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Я абсолютно счастлив»: в свой День рождения Маликов рассказал о рождении сына

29.01.2018 - 12:06

Новости России. 29 января певцу Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В свой день рождения исполнитель рассказал о том, что стал отцом во второй раз.

Напомним, новость о рождении наследника у Маликова появилась на минувших выходных.

Ребенка семье артиста родила суррогатная мать – здесь подробнее.

Дмитрий Маликов, певец:
Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно – рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю!

Пост был сопровожден хэштегом «у меня родился сын».

Жена и дочь Дмитрия Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova

В видео, которое Маликов опубликовал в своей праздник, певец рассказал о планах. Исполнитель отметил, что иногда он выглядит нелепо и порой даже смешно, но он дышит воздухом 2018 года.

Дмитрий Маликов:
Помните старый афоризм «Приглядись, не настегиваешь ли ты мертвую лошадь». Я просто не хочу ехать на полудохлой кобыле стареющего ретро-исполнителя, паразитирующего на своих старых достижениях. Спасибо, что принимаете меня таким. А кто не принимает, слушайте мои старые песни и ностальгируете. А мне надо идти вперед.

Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Поклонники поздравили музыканта с двойным праздником и отметили, что начинать «с чистого листа» нужно не бояться в любом возрасте. «Пусть ваш малыш растет здоровым, счастливым и талантливым, как и вы! И продолжает вашу династию».

Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/valeriya
Кто эти дети? Поклонники гадают, кем приходятся двойняшки Валерии и Пригожину
Фото: скриншот из документального фильма «Все, что пишут обо мне – неправда»
Похож на маму: Ингеборга Дапкунайте показала подросшего сына в свой юбилей
Фото: instagram.com/rav_shana
Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса
Фото: instagram.com/hair_vera
Обнаженная Елизавета Боярская поразила поклонников
Фото: instagram.com/kimkardashian/?hl=ru
Кардашьян назвала дочь в честь города, где вырос Канье Уэст
Актер Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем
Фото: instagram.com/starnewsrussia
Актер Марат Башаров оформил опекунство над двумя сирийскими детьми
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru