«Я бы удивился, если бы мы попали в финал». Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении»

Новости России. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление представительницы России на «Евровидении-2018» было не совсем удачным. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Иосиф Пригожин, российский продюсер:

Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы.

Вместе с тем он отметил, что артистка проявила силу духа: «выступила, не побоявшись ничего». Для России это первый случай, когда представитель страны не прошёл в финал (здесь подробнее).

Фото: eurovision.tv

Несмотря на результат, видео выступления Самойловой во втором полуфинале песенного конкурса набрало наибольшее количество просмотров (910 тысяч на 13:00 11 мая) в сравнении с роликами других участников второго полуфинала. На втором месте выступление представителя Украины MELOVIN. Номер набрал более 705 тысяч просмотров.

Сама Юлия Самойлова прокомментировала свой результат

В субботу состоится гранд-финал песенного конкурса «Евровидение-2018». В нём примут участие представители 26 стран.