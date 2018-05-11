﻿ «Я бы удивился, если бы мы попали в финал». Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Я бы удивился, если бы мы попали в финал». Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении»

11.05.2018 - 13:39

Новости России. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление представительницы России на «Евровидении-2018» было не совсем удачным. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.  

Иосиф Пригожин, российский продюсер:  
Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы.  

Вместе с тем он отметил, что артистка проявила силу духа: «выступила, не побоявшись ничего». Для России это первый случай, когда представитель страны не прошёл в финал (здесь подробнее).  

Фото: eurovision.tv  

Несмотря на результат, видео выступления Самойловой во втором полуфинале песенного конкурса набрало наибольшее количество просмотров (910 тысяч на 13:00 11 мая) в сравнении с роликами других участников второго полуфинала. На втором месте выступление представителя Украины MELOVIN. Номер набрал более 705 тысяч просмотров.  

Сама Юлия Самойлова прокомментировала свой результат  

В субботу состоится гранд-финал песенного конкурса «Евровидение-2018». В нём примут участие представители 26 стран.  

О фаворитах читайте здесь.  

Фото: eurovision.tv

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: eurovision.tv
Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»
Фото: instagram.com/jsvok
«Это очень крутой опыт»: Юлия Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/naviband
NAVIBAND объявит баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2018»
Фото: instagram.com/foureira
Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018»
Фото: eurovision
История участия белорусских исполнителей на конкурсе «Евровидение»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018»
Фото: eurovision.tv. Здесь и далее фото: Andres Putting
«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки
Фото: instagram.com/melovin_official
«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»
Все новости по теме Евровидение 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru