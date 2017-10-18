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«Я это категорически не приветствую»: Федор Бондарчук о ситуации с фильмом «Матильда»

18.10.2017 - 17:20

Новости России. Федор Бондарчук прокомментировал ситуацию с фильмом «Матильда».

Как сообщают РИА Новости, российский режиссер и актер отметил, что не считает происходящее с новым фильмом Алексей Учителя пиар-акцией.

Федор Бондарчук:
Ничего себе пиар-акция  сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую.

Кадр из фильма «Матильда»

Также Бондарчук подчеркнул, что Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение и фильм надо посмотреть, а главную противницу выхода картины в широкий прокат – депутата Наталью Поклонскую – остановить.

Почему новый фильм режиссера вызвал скандал?

Кадр из фильма «Матильда»

Напомним, что 26 октября в Беларуси стартует широкий прокат нового фильма Алексея Учителя «Матильда». Фильм рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главные роли в ленте исполнили Ларс Айдингер, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михалина Ольшанская, Евгений Миронов.

Как проходили съемки новой картины Учителя – здесь подробнее.

В интервью программе «Простые вопросы» Алексей Учитель отметил, что его задача – показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/redbook_magazine

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