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Яхту с путешественниками из Бреста едва не унесло в Черное море

10.08.2017 - 12:04

Новости Беларуси. 8 августа российские пограничники помогли пятерым белорусам спастись с терпящей бедствие у берегов Крыма яхты.

Как сообщает РИА Новости Крым, яхта с белорусским флагом и портовой припиской в Бресте терпела бедствие. Об этом пограничников при помощи радиосигнала проинформировал капитан судна. Транспортное средство находилось в 3-4 милях от берега и из-за сильного ветра его уносило все дальше в море.

Судно перехватили в 6 км от берега: подробности спасения здесь

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК 

Была проведена спасательная операция, во время которой были спасены пятеро белорусских путешественников. Туристы хотели провести круиз по побережью Крыма. Инцидент закончился благополучно – никто не пострадал. Судно было отбуксировано в бухту.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК 

Уже на следующий день путешественники продолжили путь по проложенному маршруту.

Несколько лет назад житель Витебска добрался на самодельной яхте до Финляндии – здесь подробнее.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК

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