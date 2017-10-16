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«Яркие люди сгорают»: коллеги и поклонники скорбят о смерти актера Дмитрия Марьянова

16.10.2017 - 11:14

Новости России. 15 октября на 48 году жизни скоропостижно скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов.

Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. По информации правоохранительных органов, его смерть не носит криминальный характер.

По предварительным данным, актер умер из-за оторвавшегося тромба – здесь подробнее.

Коллеги и поклонники Дмитрия Марьянова не могут поверить в его смерть. Они отмечают, что «несправедливо, что так рано уходят молодые». Свои соболезнования и воспоминания об актере выразили Гоша Куценко, Квартет И, Мария Шукшина, Лолита, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Илья Авербух и другие.

Роли Дмитрия Марьянова. Фото: instagram.com/natalizorievna
Эвклид Кюрдзидис
Фото. Эвклид Кюрдзидис
Лолита
Фото. Лолита
Адам Яндиев
Фото. Адам Яндиев
Максим Виторган
Фото. Максим Виторган
Сергей Стиллавин
Фото. Сергей Стиллавин
Олеся Судзиловская
Фото. Олеся Судзиловская
Мария Шукшина
Фото. Мария Шукшина
Квартет И
Фото. Квартет И
Гоша Куценко
Фото. Гоша Куценко
Владимир Пресняков
Фото. Владимир Пресняков
Филипп Киркоров
Фото. Филипп Киркоров
Илья Авербух
Фото. Илья Авербух
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