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Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году

23.03.2017 - 10:59

Новости России. Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от места его проведения. Об этом говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Заявление телекомпаний:
В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова.

Напомним, накануне служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в страну (здесь подробнее). 

Представители Европейского вещательного союза (организаторы «Евровидения») заявили, что решение СБУ «противоречит духу конкурса». Организация намерена вести переговоры с украинскими властями, чтобы все участники «Евровидения» смогли принять участие в конкурсе. Международный песенный форум пройдет в Киеве в мае.

Заявление Европейского вещательного союза:
Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, так как оно идет вразрез с духом конкурса и понятием всеохватности, которое лежит в основе его ценностей.

Юлия Самойлова. Источник фото: vk.com/jsvok

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