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За минувшие сутки в России зафиксированы три возгорания в торгово-развлекательных центрах

06.05.2018 - 14:42

Новости России. Три возгорания в торгово-развлекательных центрах зафиксированы за минувшие сутки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне днем горел торговый центр «ЕвроЛэнд» в Иванове. Сотрудники МЧС эвакуировали около 200 человек. В результате возгорания никто не пострадал. По предварительной версии причиной пожара могли стать загоревшиеся мусорные контейнеры.

Еще два инцидента произошли в торговых центрах в Ноябрьске. В результате происшествий никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают специалисты. По версии МЧС причиной пожаров в Ноябрьске стал поджог.

Пожары в торговых центрах России: за минувшие сутки зафиксированы три инцидента

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