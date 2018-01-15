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«За подобные преступления надо вернуть смертную казнь». Пользователи соцсетей о резне в Перми

15.01.2018 - 16:59

Новости России. Утром 15 января в одной из школ Перми произошла шокирующая трагедия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бывший ученик учреждения и нынешний 10-классник устроили резню.

На место происшествия приехало сразу 8 бригад скорой помощи. В кровавое месиво ввязли злоумышленники, дети и учительница.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе (подробности).

В тяжелом состоянии оказались она и двое школьников, их уже прооперировали.

Сообщения из Интернета:
Уже сколько раз говорили, о том, что за подобные преступления надо вернуть смертную казнь.

Учительница смелая женщина, защищала своих учеников. Не уверена, что я бы на ее месте полезла разнимать поножовщину.

Психоз набирает обороты по всему миру.

«За подобные преступления надо вернуть смертную казнь». Пользователи соцсетей о резне в Перми

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