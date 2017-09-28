За рулем был пользователь, получивший бесплатную поездку: в Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari

Новости России. Ferrari F430 Spider влетел в рекламный щит на Космодамианской набережной в Москве. Очевидцы запечатлели произошедшее и выложили кадры в социальные сети.

«Друзья, будьте аккуратны за рулем. Ferrari от «Делимобиль» не поделил дорогу. В результате ДТП, а какие-то бодрые ребята снимают лого сервиса каршеринга с водительской двери», – пишет на своей странице в Instagram пользователь anatolytrubnikov.





Представители компании «Делимобиль» в комментарии под этой публикацией подтвердили факт ДТП.



Представители компании:

Да, действительно произошла небольшая авария, за рулём был активный пользователь, получивший бесплатную премиальную поездку на Феррари. Никаких штрафных санкций применено не будет, автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт.