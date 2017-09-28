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За рулем был пользователь, получивший бесплатную поездку: в Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari

28.09.2017 - 21:52

Новости России. Ferrari F430 Spider влетел в рекламный щит на Космодамианской набережной в Москве. Очевидцы запечатлели произошедшее и выложили кадры в социальные сети.

«Друзья, будьте аккуратны за рулем. Ferrari от «Делимобиль» не поделил дорогу. В результате ДТП, а какие-то бодрые ребята снимают лого сервиса каршеринга с водительской двери», – пишет на своей странице в Instagram пользователь anatolytrubnikov.   



Представители компании «Делимобиль» в комментарии под этой публикацией подтвердили факт ДТП.

Представители компании:
Да, действительно произошла небольшая авария, за рулём был активный пользователь, получивший бесплатную премиальную поездку на Феррари. Никаких штрафных санкций применено не будет, автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт.

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Источник фото: nn.ru
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