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Завершено расследование дела об убийстве игуменьи Василиссы

03.04.2017 - 20:08

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование по факту трагической смерти настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игуменьи Василиссы. 

Напомним, трагедия в женском монастыре произошла накануне православного сочельника (здесь подробнее). Прихожанка с ножом набросилась на игуменью.

От полученных травм матушка Василисса скончалась. Ей было 67 лет.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следствием установлено, что 5 января 2017 года около девяти часов вечера 29-летняя прихожанка, которую монахини приютили в монастыре, находясь на кухне прихода, нанесла настоятельнице более 10 ножевых ранений. В ходе работы по уголовному делу были допрошены десятки послушниц и трудниц храма. Многие поясняли, что у подозреваемой накануне случившегося отмечались признаки психического расстройства. Согласно заключению эксперта в момент преступления она не могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

На основании полученных во время расследования доказательств, следствием уголовное дело передано прокурору для направления в суд с целью принятия решения о применении к подозреваемой принудительных мер безопасности и лечения.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь

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