новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Житель Москвы украл из парка позолоченную статую для своей девушки

10.01.2017 - 12:16

Новости России. Из парка «Сокольники» в Москве 32-летний мужчина украл позолоченную статую.

Поздно вечером москвич гулял в парке. В какой-то момент его «осенило», и он решил подарить своей девушке статую. Позже мужчина изменил показания, сообщив, что «пленился красотой изваяния», и собирался хранить статую у себя дома.

Александр Князев, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве:
Сотрудники полиции Восточного округа Москвы задержали подозреваемого в хищении статуи с территории одного из столичных парков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. 

Житель Москвы украл из парка позолоченную статую для своей девушки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мужчина говорит, что считал этот гараж бесхозным: как в Витебске украли постройку
Мужчина говорит, что считал этот гараж бесхозным: как в Витебске украли постройку
Воровство поневоле: что делать, если нашли кошелек и считать ли кражей присвоение бесхозного телефона?
Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек
В Минске задержаны воры дизельного топлива: мужчины крали с предприятия, на котором работали
В Минске задержаны воры дизельного топлива: мужчины крали с предприятия, на котором работали
Брать или не брать: что делать с найденными на улице вещами и готовы ли минчане вернуть 1000 долларов?
Церковь Святого Михаила в Сынковичах. Фото: http://sk.gov.by/ru/
Люди в масках обокрали старинную церковь в Сынковичах – грабителей ищут
Дерзкое ограбление в Париже: преступники ворвались в бутик на внедорожнике и похитили брендовые сумки
Дерзкое ограбление в Париже: преступники ворвались в бутик на внедорожнике и похитили брендовые сумки
Суп для миллионеров
Суп для миллионеров: из музея в США украли 7 работ Уорхолла на сумму $500 тысяч
Все новости по теме Кража
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru